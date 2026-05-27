Fuga verso DuckDuckGo | i download volano dopo le novità AI di Google

Da ameve.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'annuncio delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Google, i download dell'app di DuckDuckGo sono aumentati significativamente. Gli utenti iOS sembrano preferire questa opzione per la maggiore attenzione alla privacy e alla protezione dei dati senza necessità di creare account personali. DuckDuckGo continua a mantenere un approccio che limita la raccolta di informazioni, offrendo servizi di ricerca che non tracciano le attività degli utenti.

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? Domande chiave Perché gli utenti iOS stanno abbandonando Google in massa proprio ora?. Come fa DuckDuckGo a proteggere i dati senza usare account personali?. Quali funzioni di Google stanno spingendo i cercatori verso la privacy?. Cosa offre la versione no-AI di DuckDuckGo rispetto ai risultati Google?.? In Breve Download iOS cresciuti del 33% con picchi del 69,9% tra il 20 e il 25 maggio.. Visite alla pagina no-AI di DuckDuckGo aumentate del 22,7% il 24 maggio.. Duck.ai offre modelli Claude 4.5, Llama 4 e GPT-5 senza tracciamento IP.. Bazbaz evidenzia la richiesta di controllo tecnologico dopo il processo antitrust 2023.. Le installazioni... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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