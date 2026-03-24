Italia ultimissime dopo l’allenamento | le condizioni di Bastoni Tonali Mancini e Calafiori Arrivano novità verso l’Irlanda del Nord

Dopo l’allenamento odierno, sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Bastoni, Tonali, Mancini e Calafiori. Si attendono ulteriori valutazioni prima di definire la loro partecipazione alla prossima partita. La squadra si prepara per la trasferta in Irlanda del Nord, con le decisioni che potrebbero influenzare le scelte per la formazione.

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