Le novità del Google I O 2026 | un' AI sempre più completa e naturale

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è concluso il primo giorno del Google IO 2026, la conferenza dedicata agli sviluppatori organizzata dall’azienda di Mountain View. Durante l’evento sono state presentate nuove funzionalità per l’intelligenza artificiale, con un focus su strumenti più avanzati e capaci di interagire in modo più naturale con gli utenti. Sono state mostrate anche aggiornamenti su prodotti e servizi, oltre ad alcune dimostrazioni pratiche di applicazioni basate sulle ultime tecnologie sviluppate dall’azienda.

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Ieri si è concluso il primo giorno del Google IO 2026, la conferenza per sviluppatori organizzata dall’azienda di Mountain View. Numerose le novità presentate con al centro l’intelligenza artificiale Gemini. Google IO 2026 ha ufficialmente sancito il passaggio definitivo del colosso di Mountain. 🔗 Leggi su Today.it

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