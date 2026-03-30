L’ultimo saluto a Franco Tentorio | Esempio di amore impegno e fede

Lunedì 30 marzo si sono svolti i funerali dell’ex sindaco, con una partecipazione silenziosa e commossa. La salma è stata accolta al Tempio Votivo da una folla numerosa, che ha reso omaggio con rispetto e raccoglimento. L’evento ha rappresentato un momento di commiato per ricordare la figura di una persona che ha lasciato un segno nel suo impegno pubblico e nei sentimenti di chi lo ha conosciuto.

L’ADDIO. I funerali dell’ex sindaco lunedì 30 marzo. Una folla silenziosa e commossa ha accolto il feretro al Tempio Votivo. Un Tempio Votivo, colmo di gente, ha accolto il feretro di Franco Tentorio in un rispettoso e assoluto silenzio. Tante le persone in piedi, anche fuori dalla chiesa, sul sagrato. In molti oggi, come era successo anche negli scorsi giorni, hanno voluto rendergli omaggio e salutarlo per l’ultima volta. Una dimostrazione dell’affetto dei bergamaschi verso un uomo che si è sempre speso per la comunità con impegno e onestà. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco di Santa Lucia, don Giambattista Boffi, tra i concelebranti don Cristiano Re e monsignor Giulio della Vite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede» Articoli correlati Leggi anche: Al Tempio Votivo l’ultimo saluto al sindaco Franco Tentorio Leggi anche: L’abbraccio della città a Franco Tentorio: “Esempio autentico di cosa significhi dedicarsi agli altri” Contenuti e approfondimenti su Franco Tentorio Temi più discussi: Franco Tentorio in centinaia nella sua sala consiliare. Mercoledì la commemorazione in Comune; L'abbraccio della città a Franco Tentorio: Esempio autentico di cosa significhi dedicarsi agli altri; Bergamo piange Franco Tentorio: addio allo storico sindaco che ha dedicato la vita alla città; Tentorio, l’ultimo saluto: Bergamo si ferma per l’ex sindaco. L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»I funerali dell’ex sindaco lunedì 30 marzo. Una folla silenziosa e commossa ha accolto il feretro al Tempio Votivo. ecodibergamo.it L’ultimo saluto a Franco Tentorio. Carnevali: Una vita per la città, non ha mai perso la capacità di ascoltoLunedì mattina centinaia di persone al Tempio Votivo per l'addio all'ex sindaco di Bergamo. La prima cittadina in lacrime: Era dotato di empatia naturale e di una propensione umana verso l’altro ... bergamonews.it Grande partecipazione e commozione al Tempio Votivo per l'ultimo saluto a Franco Tentorio, sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014 Leggi di più su https://bgnews2.short.gy/tempio-funerali-tentorio cliccando sul link in bio #bergamo #bergamonews #newsbe - facebook.com facebook I funerali sono previsti per lunedì mattina 30 marzo alle 10 nella chiesa del Tempio Votivo, a pochi passi dalla residenza di Franco Tentorio nel quartiere di Santa Lucia. Mercoledì il ricordo in Aula consigliare. x.com