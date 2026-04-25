Ultimo saluto a Battaglino | è stato sindaco e volontario Avis

Il borgo in riva all’Adda ha dato l’ultimo saluto a Francesco Battaglino, che è stato sia sindaco che volontario dell’Avis. La cerimonia si è svolta ieri, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle associazioni locali. Battaglino era conosciuto per il suo ruolo pubblico e il contributo nel volontariato. La comunità ha espresso affetto e riconoscenza per il suo impegno nel tempo.

Il borgo in riva all’Adda ha salutato ieri per l’ultima volta Francesco Battaglino, figura molto nota per il suo impegno civico e nel volontariato. Francesco Battaglino è stato primo cittadino del borgo in riva all’Adda dal 1992 al 1995, in un periodo certamente intenso in cui si è distinto per la sua vicinanza ai cittadini e il costante impegno civico. L’ex sindaco si è spento all’età di 77 anni e le esequie sono state celebrate nel pomeriggio di ieri nella chiesa parrocchiale di San Bassiano. Battaglino era una figura molto stimata in paese, oltre al suo impegno amministrativo come sindaco, era stato attivo fino all’ultimo in numerosi sodalizi: membro del Corpo Bandistico Pizzighettonese, aveva anche ricoperto il ruolo di presidente del sodalizio agli inizi degli anni 2000.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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