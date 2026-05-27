Frosinone arriva la Notte Bianca | strade chiuse e divieti
Lunedì 1° giugno 2026 si terrà la Notte Bianca a Frosinone. Per l’occasione, le strade del centro saranno chiuse al traffico e sono stati introdotti divieti di sosta e circolazione. Il Comune ha predisposto queste misure per permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore durante tutta la notte.
In occasione della manifestazione “Nessun Dorma – La Notte Bianca”, in programma lunedì 1° giugno 2026, il Comune di Frosinone ha disposto una serie di modifiche alla viabilità cittadina per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.L’ordinanza, emanata dalla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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