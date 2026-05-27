Frosinone arriva la Notte Bianca | strade chiuse e divieti

Notizia in breve

Lunedì 1° giugno 2026 si terrà la Notte Bianca a Frosinone. Per l’occasione, le strade del centro saranno chiuse al traffico e sono stati introdotti divieti di sosta e circolazione. Il Comune ha predisposto queste misure per permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore durante tutta la notte.