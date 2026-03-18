FrontPage | Iran Trump e alleati divisi

Al centro delle notizie ci sono le tensioni nel Golfo, con il blocco dello Stretto di Hormuz che coinvolge gli alleati e le loro posizioni sulle riserve di petrolio. Nel frattempo, i magistrati si sono pronunciati contro il governo, mentre a Cuba si celebrano eventi legati agli Oscar e al centenario di Jerry Lewis. La situazione internazionale e le questioni culturali si intrecciano in un quadro di continui sviluppi.

Stretto di Hormuz bloccato, gli alleati si sfilano sulle scorte. Magistrati contro il governo. Poi Cuba, Oscar e il centenario di Jerry Lewis. Ma in effetti: come si permette questo Cirielli? Incontra un ambasciatore? Chi si crede di essere? Il viceministro degli Esteri? Che dite? Ah, Cirielli è il viceministro degli Esteri. Va beh, fa lo stesso: come si permette il viceministro degli Esteri di incontrare un ambasciatore screditato? Che dite? Che l’ambasciatore è accreditato? È regolarmente in servizio? Svolge normale attività diplomatica? Va beh, fa lo stesso: come si permette il viceministro degli Esteri di incontrare un ambasciatore... 🔗 Leggi su Laverita.info

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