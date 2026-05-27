Frontale sul ponte di Bertorella | due auto distrutte feriti portati all’ospedale di Borgotaro

Notizia in breve

Due auto sono rimaste distrutte in un frontale avvenuto questa mattina sul ponte di Bertorella, lungo la strada provinciale Sp3. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato due feriti all’ospedale di Borgotaro. La collisione si è verificata in modo improvviso, ma le cause sono ancora da chiarire. I veicoli coinvolti sono stati rimossi e il traffico è stato temporaneamente rallentato.