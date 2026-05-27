Frontale sul ponte di Bertorella | due auto distrutte feriti portati all’ospedale di Borgotaro
Due auto sono rimaste distrutte in un frontale avvenuto questa mattina sul ponte di Bertorella, lungo la strada provinciale Sp3. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato due feriti all’ospedale di Borgotaro. La collisione si è verificata in modo improvviso, ma le cause sono ancora da chiarire. I veicoli coinvolti sono stati rimossi e il traffico è stato temporaneamente rallentato.
Grave incidente stradale nella giornata di oggi sul ponte di Bertorella, lungo la strada provinciale Sp3, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.Nell’impatto sono rimaste coinvolte diverse persone, tutte trasportate all’ospedale di Borgotaro per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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