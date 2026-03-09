Violento scontro tra due auto | feriti portati in ospedale

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, si è verificato un incidente sull’autostrada A21, all’altezza dello svincolo di Pontevico in direzione Cremona. Due automobili sono entrate in collisione, provocando feriti che sono stati trasportati in ospedale. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Brutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Pontevico, in direzione Cremona. L’impatto, avvenuto poco dopo le 8.30, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Leno, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti. Il bilancio è di due persone ferite, entrambe uomini di 38 e 41 anni, che si trovavano alla guida delle vetture coinvolte nello schianto. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto dal personale sanitario, i due automobilisti sono stati trasferiti all’ospedale di Cremona in codice giallo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti Scontro violento tra due auto. In tre finiscono in ospedaleUn violento incidente stradale si è registrato nella notte tra lunedì e martedì, intorno alla mezzanotte, in via Gaetano da Cerreto, nel tratto che... RESIDENT EVIL: Tutto Ciò Che Devi Sapere PRIMA DI REQUIEM Approfondimenti e contenuti su Violento scontro Temi più discussi: Violento scontro all'uscita dell'autostrada tra due auto: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anni; Incidente nella notte in via Gorizia: violento scontro tra due auto, un ferito in ospedale; Paura in via Don Minzoni, violento scontro tra due auto; Taranto, violento scontro tra auto: due feriti. Violento scontro all'uscita dell'autostrada: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anniAVIO. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Un violento scontro tra due auto si è verificato pochi minuti dopo le 9 di oggi, sabato 7 marzo, lungo la SP 90 della Destra A ... ildolomiti.it Violento scontro all'uscita dell'autostrada tra due auto: sei le persone coinvolte, tra cui due bambini di 4 anniAVIO. All'origine dell'incidente potrebbe esserci una mancata precedenza. Un violento scontro tra due auto si è verificato pochi minuti dopo le 9 di oggi, sabato 7 marzo, lungo la SP 90 della Destra A ... ildolomiti.it #QuartuSantElena Dopo un violento #scontro tra scooter e auto, il giovane è deceduto in ospedale. Continuano le #indagini per chiarire la dinamica dell'#incidente - facebook.com facebook Maserada sul Piave, violento scontro tra auto: morto un 29enne. Una delle vetture coinvolte ha terminato la sua corsa capovolta in un fossato, mentre su un’altra auto viaggiavano tre persone rimaste illese. x.com