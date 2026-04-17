Ieri mattina alle 7.35 si è verificato un incidente all'incrocio tra via Marsala e via Toniolo a Brugherio, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Brugherio (Monza e Brianza), 17 aprile 2026 – Incidente stradale ieri mattina, 16 aprile, alle 7.35 all'incrocio tra via Marsala e via Toniolo. Coinvolti uno scooterista di 45 anni di Cologno Monzese e un'auto Opel guidata da un uomo di 74 anni di Brugherio. Sul posto è intervenuta anche una automedica inviata dal 118, mentre un'ambulanza ha trasportato il centauro in ospedale in codice giallo, così come la moglie 69enne del conducente dell’auto, ma in codice verde, mentre il marito è rimasto illeso. La strada chiusa al traffico . A causa di una grossa perdita di olio sull'asfalto che si è sversata sulla carreggiata, molto probabilmente dallo scooter dopo l’impatto col veicolo, via Marsala è rimasta chiusa tra via Kennedy e via Quarto fino alle 9.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brughiero, schianto fra auto e scooter in via Marsala: due feriti portati in ospedale

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