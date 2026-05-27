La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 33 milioni di euro in un’operazione contro una frode fiscale internazionale nel settore dei detersivi. Otto persone sono state indagate a Verona, in relazione a un giro di frode Iva che coinvolgeva l’asse tra Verona e Napoli. L’indagine ha portato al sequestro di somme di denaro e all’individuazione di un ampio sistema di frode.

È di otto indagati e oltre 33 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Verona contro una frode fiscale internazionale nel settore dei prodotti per la detergenza. Le misure cautelari personali sono state disposte dal GIP del Tribunale di Napoli e sono state eseguite con il supporto dei colleghi partenopei, a seguito di un’indagine coordinata tra l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia e l’ufficio croato. Le indagini e la scoperta della frode Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via dall’approfondimento di alert su alcune società con sede a Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frode Iva da 33 milioni sui detersivi, asse Verona-Napoli stroncato dalla Guardia di Finanza

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