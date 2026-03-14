bancarotta fraudolenta e frode sequestrati 2 milioni di euro e denunciati tre imprenditori

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno sequestrato 2 milioni di euro e denunciato tre imprenditori dopo aver scoperto un meccanismo fraudolento legato a una bancarotta fraudolenta e a una frode. L’indagine ha riguardato un gruppo societario con sede legale a Foggia, che avrebbe messo in atto pratiche illecite per eludere le norme finanziarie.

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce ha scoperto un meccanismo fraudolento messo in atto da un gruppo societario con sede legale in Foggia. L’ amministratore di fatto è un imprenditore 50enne del Nord Italia residente a Nardò, attivo nel settore degli autotrasporti. Sono stati sequestrati oltre due milioni di euro. L’indagine parte dal monitoraggio su una macchina di lusso, una Ferrari intercettata nel 2024 a Nardò durante dei controlli e intestata ad una società di autotrasporti di Foggia. Le indagini dei finanzieri delegate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno permesso di ipotizzare come l’imprenditore, in concorso con altri due soggetti, fosse responsabile di una serie di condotte fraudolente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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