Il re Frederik di Danimarca ha compiuto 58 anni e durante le celebrazioni è stato visto con una giacca fuori posto. La scena è stata immortalata in un video che ha attirato l’attenzione sui social. La regina Mary è intervenuta per aiutarlo a sistemare l’abbigliamento. Nessun altro dettaglio sulla cerimonia è stato reso noto.

Non si può non sorridere quando si guarda il video delle celebrazioni del 58° compleanno di re Frederik di Danimarca. Un royal alla più alta carica che appare come un normale marito con il bavero fuori posto. Il sovrano, sul trono dal gennaio del 2024, questa settimana ha compiuto gli anni e, per l’occasione, si è mostrato ai sudditi dal balcone della residenza reale. Una scena già vista altre volte ma che, in questa edizione, è diventata virale per un piccolo gesto di sua moglie, la regina Mary. Re Frederik mentre saluta i sudditi, il 26 maggio, dal balcone di palazzo. Insieme a lui, la moglie Mary e i figli più piccoli Vincent e Josephine (foto Getty Images) Frederik di Danimarca salvato dalla moglie Mary. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Frederik di Danimarca compie 58 anni e saluta i sudditi con la giacca fuori posto. Per fortuna arriva la regina Mary in suo soccorso...

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