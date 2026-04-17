Durante un evento pubblico, una figura della famiglia reale danese si è trovata in difficoltà quando la regina ha ripreso verbalmente una parente in presenza di altri ospiti. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, lasciando trasparire un momento di imbarazzo tra membri della famiglia reale. L’episodio si è verificato in un’occasione considerata di festa, ma si è concluso con una nota di tensione.

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di festa familiare si è trasformata in un momento di evidente tensione tra i monarchi danesi. Protagonista, suo malgrado, Mary di Danimarca, apparsa visibilmente a disagio dopo un rimprovero ricevuto in pubblico dalla suocera, la Regina emerita Margherita. La Regina Mary di Danimarca rimproverata in pubblico dalla suocera. Tutto è accaduto durante le celebrazioni pubbliche per l’86esimo compleanno della Regina emerita Margherita, un appuntamento che l’ex sovrana continua a onorare anche dopo l’abdicazione. Quest’anno l’evento ha assunto un significato particolare: si trattava infatti della prima uscita ufficiale di Mary dopo il lutto familiare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca in imbarazzo: la suocera, la Regina Margherita, la sgrida in pubblico

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