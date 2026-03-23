Il prossimo 18 aprile il principe Vincent e la principessa Josephine, figli gemelli di re Frederik e della regina Mary, riceveranno la Cresima. Il sacramento, importantissimo per la Chiesa cattolica e quella ortodossa, non è presente in quella protestante ma, tuttavia, si ritrova nella tradizione luterana e, nei Paesi scandinavi, è tra le cerimonie religiose più sentite. Per questo, quando si tratta delle nuove leve della famiglia reale danese, l’avvicinarsi della celebrazione non passa inosservato. A differenza, ad esempio, dei Windsor, dove la ricezione della Cresima rimane un fatto praticamente privato, alla corte di Mary e Frederik all’evento viene data un’ampia copertura mediatica e talvolta persino una diretta televisiva. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 18 aprile Vincent e Josephine, figli gemelli di Mary e Frederik di Danimarca, riceveranno la Cresima. Ad accompagnarli nel percorso, la nonna Margherita

Articoli correlati

Mary di Danimarca, la manicure (poco regale) della figlia Josephine fa scalporeC’è un rituale che accomuna molte famiglie reali europee: festeggiare i compleanni con nuove immagini ufficiali, pensate per raccontare il presente...

Perché la Carrozza d’Oro usata da Mary di Danimarca e re Frederik nasconde un messaggio anti-TrumpI reali di Danimarca, Frederik e Mary, hanno chiuso le feste di Natale sfilando a bordo della sontuosa Carrozza d'Oro.

Contenuti e approfondimenti su Il 18 aprile Vincent e Josephine figli...

Frederik e Mary di Danimarca a Melbourne e la regina è abilissima nel football australianoA Melbourne, la regina Mary ha dato prova della sua ottima forma fisica, in un evento sul football australiano. Per lei solo complimenti ... oggi.it

Re Frederik sfida Trump sulla Groenlandia e atterra a Nuuk: «Grazie del caloroso benvenuto»«E’ sempre bello tornare in Groenlandia. Grazie per il caloroso benvenuto». Firmato Sua Maestà il Re, Frederik X di Danimarca. Il figlio della regina Margrethe che tre anni fa ha abdicato, è atterrato ... corriere.it