Freak! Il Musical | al Teatro Chiesa una produzione tutta genovese sul riscatto dei diversi

Venerdì 5 e sabato 6 giugno alle 20:30 si tiene al Teatro Ivo Chiesa di Genova lo spettacolo “Freak! Il Musical”, prodotto da ShowTime A. La produzione, tutta genovese, affronta il tema del riscatto delle persone considerate diverse. Lo spettacolo presenta un cast locale e si concentra sulla storia di individui che lottano per essere accettati. La rappresentazione si svolge in due serate consecutive nel teatro cittadino.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno, alle ore 20:30, al Teatro Ivo Chiesa di Genova va in scena “Freak! Il Musical”, uno spettacolo prodotto da ShowTime A.P.S., in collaborazione con MayVoice – Canto Moderno Studio e con Naima Academy.“Freak! il Musical” è la prima opera musicale in stile Steampunk, uno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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