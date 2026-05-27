In Italia, circa due milioni di persone convivono con malattie rare, molte delle quali si manifestano con sintomi come fratture sospette, dolore e difficoltà nei movimenti. In alcuni casi, la causa potrebbe essere una carenza di un enzima specifico. Le patologie rare, che sono oltre ottomila, rappresentano un insieme di condizioni che colpiscono una parte significativa della popolazione, con il 70 per cento dei casi che si verificano in età pediatrica.

In Italia circa due milioni di persone sono affette da malattie rare. Sebbene i casi per ogni singola malattia siano pochi, le oltre ottomila patologie rare conosciute colpiscono complessivamente una porzione significativa di popolazione, con il 70 per cento delle insorgenze in età pediatrica. Una di queste è l’ipofosfatasia, una malattia genetica caratterizzata dal deficit dell’enzima fosfatasi alcalina tessuto-non-specifica. Questo deficit enzimatico provoca una compromissione della mineralizzazione ossea con deformità e rischio di fratture, anomalo accumulo di cristalli di calcio nei reni e nelle articolazioni, disturbi muscolari e neurologici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fratture sospette, dolore, difficoltà nei movimenti: la causa può essere la mancanza di un enzima

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