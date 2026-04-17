Demenza la carenza di vitamina D può essere una causa Lo studio

Uno studio recente suggerisce che la carenza di vitamina D potrebbe essere collegata a un aumento del rischio di sviluppare demenza tra le persone anziane. La ricerca ha analizzato i livelli di questa vitamina in soggetti di età avanzata e ha riscontrato che bassi valori sono associati a un peggioramento delle funzioni cognitive. Al momento, gli studiosi stanno approfondendo il rapporto tra carenza di vitamina D e deterioramento cerebrale, senza però trarre conclusioni definitive.

La carenza di vitamina D può influenzare la salute cerebrale in età senile comportando il maggior rischio di malattie neurodegenerative e demenza precoce, A confermarlo è uno studio scientifico recente pubblicato su Neurology Open Access e condotto dai ricercatori dell’ American Academy of Neurology. Lo studio dell’American Academy of Neurology. Questa ricerca approfondita conferma che quando nell’organismo sono presenti alte concentrazioni di vitamina D il cervello corre meno il rischio di subire la presenza negativa della proteina tau. Quest’ultima insieme alla proteina beta- amiloide è considerata uno dei bio- marcatori legati a malattie neurodegenerative gravi come Morbo di Alzheimer e Parkinson.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Demenza, la carenza di vitamina D può essere una causa. Lo studio 4 sintomi di carenza di vitamina D Notizie correlate La depressione negli anziani può anticipare Parkinson e demenza: lo studioRecenti studi suggeriscono che la depressione negli anziani potrebbe non essere solo un disagio emotivo, ma anche un campanello d’allarme precoce di... Non solo le ossa: la vitamina D a 40 anni può proteggere anche il cervello dalla demenza, ecco comeUn nuovo studio irlandese aggiunge un tassello fondamentale alla comprensione del rapporto tra vitamina D e salute cognitiva. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vitamina D nella mezza età: possibile scudo contro la demenza futura; Questa demenza legata all’alcol si può evitare: ecco l’errore che rovina tutto; Demenza e diversità: un’assistenza inclusiva come driver per l’integrazione delle minoranze; Dieta ricca di alimenti vegetali può ridurre il rischio di demenza anche in età avanzata. Demenza, la carenza di vitamina D può essere una causa. Lo studioA confermarlo è uno studio scientifico recente pubblicato su Neurology Open Access e condotto dai ricercatori dell’American Academy of Neurology ... ilgiornale.it Demenza e migranti anziani, in Italia cure a ostacoli: pochi mediatori e servizi non adeguatiI più fragili fra i fragili. Gli stranieri sopra i 60 anni, residenti in Italia e affetti da disturbi cognitivi, sono costretti ad affrontare numerosi ostacoli per accedere a cure e percorsi diagnosti ... agensir.it Il Centro semiresidenziale darà la possibilità alle persone con demenza di incontrarsi e di svolgere attività di vario genere sotto la guida di professionisti. L’accesso sarà gratuito, una volta individuati i beneficiari. - facebook.com facebook "Finché l'uomo è protetto dalla demenza, agisce e prospera; ma quando si libera dalla tirannia feconda delle idee fisse, si perde e si rovina. Comincia ad accettare tutto...i crimini e le mostruosità, i vizi e le aberrazioni". #EmilCioran. #NatiOggi @adelphiedizion x.com