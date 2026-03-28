Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di N1, ha rilasciato un’intervista esclusiva a 'Pianeta Milan' in cui ha commentato l’esultanza di un calciatore durante una partita. Secondo Mrkonja, l’atteggiamento del giocatore potrebbe essere interpretato come una mancanza di rispetto nel contesto bosniaco. La discussione si concentra sull’interpretazione culturale delle esultanze sportive e sui possibili fraintendimenti tra tifoserie di diverse nazionalità.

In vista di Bosnia-Italia, finale playoff per andare ai prossimi Mondiali, abbiamo intervistato in esclusiva Haris Mrkonja, giornalista bosniaco di 'N1' che ci ha parlato dei prossimi avversari degli Azzurri, dell'ambiente che la Nazionale di Gattuso incontrerà e di alcuni talenti che la squadra bosniaca propone. Ecco, di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista su Bosnia-Italia. Cresce l’attesa in vista di martedì sera, a Zenica sarà un match di vitale importanza sia da una parte che dall’altra: che clima dovrà aspettarsi l’Italia? "L’Italia dovrà sicuramente fare i conti con un’atmosfera difficile che caratterizzerà la partita a Zenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mrkonja in esclusiva: “L’esultanza di Dimarco? Può essere percepita come mancanza di rispetto in Bosnia …”

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