Un rogo devasta il ristorante di Joe Formaggio | poche ore prima l' addio a Fratelli d' Italia e l' ingresso nel partito di Vannacci

Nella notte tra lunedì e martedì, un incendio di grandi dimensioni ha interessato il ristorante

Un rogo di vaste proporzioni è divampato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile nel ristorante "La Torre da Formaggio", ad Albettone, nel Vicentino, di proprietà dell'ex consigliere regionale veneto Joe Formaggio. Ancora da chiarire l'origine delle fiamme, che si sono sviluppate poco prima della mezzanotte dal deposito della struttura propagandosi rapidamente fino a coinvolgere parte del locale, gli spazi retrostanti e i garage. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate dal distaccamento di Lonigo e dal comando provinciale di Vicenza. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per contenere le fiamme ed evitare che raggiungessero gli edifici vicini. 🔗 Leggi su Today.it

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