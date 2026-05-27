Su chat di membri di Fratelli d’Italia a Trento sono state trovate frasi antisemite. Pd e M5s chiedono che la premier fornisca un’informativa ufficiale. La richiesta arriva dopo la diffusione di messaggi considerati gravi e inquietanti. Sono in corso verifiche e approfondimenti sulla vicenda.

Le opposizioni chiedono l’intervento di Giorgia Meloni dopo il caso, riportato dal quotidiano Domani, delle chat con frasi antisemite di alcuni esponenti trentini di Fratelli d’Italia. Pd, M5s e Avs hanno chiesto alla Camera una informativa della premier mentre all’interno del partito si cerca di fare chiarezza: “L’antisemitismo è incompatibile con FdI ma non accettiamo lezioni dalla sinistra”, ha detto il deputato di FdI Giovanni Donzelli. Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento Le opposizioni chiedono l'intervento di Meloni Donzelli: "Niente lezioni dalla sinistra" Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento Il caso è diventato politico e sta facendo molto discutere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento, Pd e M5s chiedono provvedimenti a Meloni: "Gravi e inquietanti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCOPERTI CHAT E MESSAGGI MELONI CHE STANNO SCIOCCANDO L'ITALIA! LA NOTIZIA È GRAVISSIMA.

Notizie e thread social correlati

Frasi antisemite nella chat di FdI di Trento, le opposizioni: “Meloni condanni e prenda provvedimenti”Nella chat di un gruppo locale di un partito di centrodestra a Trento sono stati trovati messaggi con contenuti antisemiti.

Chat antisemite FdI, Schlein: ‘Inquietanti, Meloni condanni e prenda provvedimenti’Su WhatsApp è stata scoperta una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, dove alcuni membri hanno scritto commenti offensivi contro gli...

Temi più discussi: Bufera su FdI: frasi antisemite nella chat di Zanetti; Chat antisemite, si scatena un nuovo caso all’interno di Fratelli d’Italia; FdI, Bonelli: Dalle chat antisemite emerge il volto ipocrita della destra di Meloni; I messaggi antisemiti di FdI in Trentino: Non so cosa ci sia peggio degli ebrei, Giudei leccac...

Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento, il Pd: Nostalgie fasciste mai superate. La replica: Non accettiamo lezioni da nessunoLo scoop del quotidiano 'Domani' svela insulti shock (Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci) scatenati da una foto del giornalista David Parenzo ... dire.it

A 86 anni esatti dalle direttive di Mussolini sui campi per gli ebrei, il caso vuole che vengano a galla le chat antisemite di FdI in Trentino. La dimostrazione di come la nostalgia di Salò continui ad ardere nel simbolo e tra i busti del Duce nei salotti. #matrice x.com

FdI Trentino nella bufera per chat antisemite: opposizioni all'attacco di MeloniLe frasi antisemite emerse in una chat attribuita a esponenti locali di Fratelli d’Italia in Trentino scatenano un caso politico nazionale e aprono lo scontro tra maggioranza ... ilmessaggero.it