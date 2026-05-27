Nella chat di un gruppo locale di un partito di centrodestra a Trento sono stati trovati messaggi con contenuti antisemiti. Le opposizioni chiedono un’udienza in Parlamento per avere spiegazioni dalla leader del partito. L’inchiesta, pubblicata da un quotidiano, ha rivelato i post offensivi condivisi tra i membri del gruppo. La richiesta riguarda un intervento diretto e immediato in aula parlamentare.

Roma, 27 maggio 2026 - Le opposizioni richiedono un’informativa in Aula di Giorgia Meloni sulle chat territoriali di Fratelli d'Italia di Trento, dove si sarebbero postati messaggi di odio antisemita, come ha svelato un’inchiesta del Domani. Diverse le proteste e la richiesta di chiarimenti da parte dell’opposizione. La segretaria del Pd Elly Schlein: "I messaggi di odio antisemita emersi dall'inchiesta del Domani nelle chat territoriali di Fratelli d'Italia di Trento sono gravissimi e inquietanti. Parliamo di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito di Giorgia Meloni: per questo è necessario e urgente che lei, in prima persona, condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frasi antisemite nella chat di FdI di Trento, le opposizioni: “Meloni condanni e prenda provvedimenti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chat antisemite di FdI, bufera sul partito in Trentino: opposizioni chiedono informativa MeloniUna chat tra dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento contenente frasi antisemite ha suscitato polemiche.

Domani e le chat antisemite dei dirigenti FdI di Trento: «Non so cosa ci sia peggio degli ebrei»Domani ha pubblicato una chat di dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento contenente insulti antisemiti e frasi offensive sugli ebrei.

Temi più discussi: Chat antisemite, si scatena un nuovo caso all’interno di Fratelli d’Italia; Bufera su FdI: frasi antisemite nella chat di Zanetti; I messaggi antisemiti di FdI in Trentino: Non so cosa ci sia peggio degli ebrei, Giudei leccac...; FdI, Bonelli: Dalle chat antisemite emerge il volto ipocrita della destra di Meloni.

Frasi antisemite nella chat di FdI di Trento, le opposizioni: Meloni condanni e prenda provvedimentiFrancesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd: Siamo curiosi di sapere cosa pensa la premier di queste chat. Serracchiani: Come può tollerarlo ... quotidiano.net

Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento, il Pd: Nostalgie fasciste mai superate, la premier parliLo scoop del quotidiano 'Domani' svela insulti shock (Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci) scatenati da una foto del giornalista David Parenzo ... dire.it