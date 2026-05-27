Su WhatsApp è stata scoperta una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento, dove alcuni membri hanno scritto commenti offensivi contro gli ebrei. Il quotidiano Domani ha pubblicato le conversazioni, che mostrano insulti e frasi antisemite. La leader di un partito di opposizione ha chiesto alla premier di condannare i messaggi e di adottare provvedimenti. La chat coinvolge ex consiglieri comunali e componenti del coordinamento provinciale.

“I messaggi diodio antisemitaemersi dall’inchiesta del Domani nellechat territoriali di Fratellid’Italia di Trentosono gravissimi e inquietanti.Parliamo di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito diGiorgia Meloni: per questo è necessario e urgente che lei, in prima persona,condanni con fermezzaquesti fatti e prenda provvedimenti“. È dura e risoluta la segretaria del Partito democratico,Elly Schlein, nel commentare la notizia rilanciata dal quotidiano edito da Carlo De Benedetti. Il giornale diretto da Emiliano Fittipaldi ha infatti pubblicato le istantanee di una chat di un gruppo WhatsApp di dirigenti diTrentodi Fratelli d’Italia, nelle quali ex consiglieri comunali e componenti del coordinamento provinciale prorompono inpesanti messaggi di offese verso gli ebrei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chat antisemite FdI, Schlein: ‘Inquietanti, Meloni condanni e prenda provvedimenti’

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