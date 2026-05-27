Chat antisemite di FdI bufera sul partito in Trentino | opposizioni chiedono informativa Meloni

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una chat tra dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento contenente frasi antisemite ha suscitato polemiche. La vicenda è stata riportata dal quotidiano ‘Il Domani’ e ha portato all’intervento delle opposizioni in Parlamento. Pd, M5s e Avs hanno chiesto un’audizione della presidente del Consiglio per approfondire la vicenda. La richiesta è stata avanzata oggi in Aula alla Camera dei deputati.

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Il caso delle chat tra dirigenti di FdI a Trento contenenti frasi antisemite fa discutere e oggi è arrivato anche alla Camera dei deputati, dove Pd, M5s e Avs hanno chiesto in Aula una informativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul caso, riportato dal quotidiano ‘il Domani’.“Meloni in questi anni si è occupata molto giustamente anche nel ruolo che ricopre di un tema che credo sia caro a tutti noi, cioè della lotta all’antisemitismo – le parole della deputata dem, Debora Serracchiani -. Lo ha fatto anche con delle prese di posizione importanti. E allora ci domandiamo, come possa la presidente del Consiglio tollerare che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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