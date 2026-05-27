Una chat tra dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento contenente frasi antisemite ha suscitato polemiche. La vicenda è stata riportata dal quotidiano ‘Il Domani’ e ha portato all’intervento delle opposizioni in Parlamento. Pd, M5s e Avs hanno chiesto un’audizione della presidente del Consiglio per approfondire la vicenda. La richiesta è stata avanzata oggi in Aula alla Camera dei deputati.

Il caso delle chat tra dirigenti di FdI a Trento contenenti frasi antisemite fa discutere e oggi è arrivato anche alla Camera dei deputati, dove Pd, M5s e Avs hanno chiesto in Aula una informativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul caso, riportato dal quotidiano ‘il Domani’.“Meloni in questi anni si è occupata molto giustamente anche nel ruolo che ricopre di un tema che credo sia caro a tutti noi, cioè della lotta all’antisemitismo – le parole della deputata dem, Debora Serracchiani -. Lo ha fatto anche con delle prese di posizione importanti. E allora ci domandiamo, come possa la presidente del Consiglio tollerare che... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chat antisemite di FdI, bufera sul partito in Trentino: opposizioni chiedono informativa Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Governo Meloni, oggi in Aula voto su Dfp, attesa per taglio accise e Piano Casa. Opposizioni chiedono informativa a Meloni su Flotilla, news in direttaOggi in Parlamento si svolge il voto sul Documento di Economia e Finanza, mentre si attendono decisioni su un possibile taglio delle accise e sul...

Global Sumud Flotilla, le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni: “Atto di pirateria di Israele in acque internazionali”Le opposizioni parlamentari hanno richiesto un’istruttoria urgente alla premier, ai ministri della Difesa e degli Esteri, riguardo all’episodio...

Temi più discussi: Chat antisemite, si scatena un nuovo caso all’interno di Fratelli d’Italia; I messaggi antisemiti di FdI in Trentino: Non so cosa ci sia peggio degli ebrei, Giudei leccac...; FdI, Bonelli: Dalle chat antisemite emerge il volto ipocrita della destra di Meloni; Bufera su FdI: frasi antisemite nella chat di Zanetti.

Domani e le chat antisemite dei dirigenti FdI di Trento: Non so cosa ci sia peggio degli ebrei x.com

Chat antisemite di FdI, bufera sul partito in Trentino: opposizioni chiedono informativa MeloniIl caso delle chat tra dirigenti di FdI a Trento contenenti frasi antisemite fa discutere e oggi è arrivato anche alla Camera dei deputati, dove Pd, M5s e Avs ... lapresse.it

Chat antisemite di Fratelli d'Italia in Trentino. Le opposizioni chiedono un’informativa di MeloniCaso politico dopo gli screenshot pubblicati da Domani con presunti messaggi antisemiti attribuiti a dirigenti locali di FdI. I diretti interessati negano ... huffingtonpost.it