Domani e le chat antisemite dei dirigenti FdI di Trento | Non so cosa ci sia peggio degli ebrei

Domani ha pubblicato una chat di dirigenti di Fratelli d’Italia a Trento contenente insulti antisemiti e frasi offensive sugli ebrei. Le conversazioni, risalenti a tempi recenti, mostrano commenti discriminatori e parole dure. La discussione include espressioni che rivelano atteggiamenti antisemiti, con uno dei partecipanti che dichiara di non sapere cosa ci sia di peggio degli ebrei. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti.

Il giornale Domani pubblica una chat di dirigenti di Trento di Fratelli d’Italia in cui si leggono pesanti espressioni antisemite. Nella chat su Whatsapp ci sono ex consiglieri comunali e componenti del coordinamento provinciale. Tra le frasi si leggono: «Non so cosa ci sia peggio degli ebrei», «leccaculo dei giudei», «ad averci le p. le cose sarebbero diverse». Le chat antisemite di FdI a Trento. La storia comincia quando il giornalista e militante di FdI Francesco Barone pubblica una storia su Instagram in cui ci sono lui e David Parenzo, in quei giorni a Trento per il Festival dell’Economia. L’immagine non passa inosservata nella “minoranza” di FdI locale, capitanata dall’ex consigliere comunale, Cristian Zanetti, sconfitto nel congresso provinciale dello scorso autunno. 🔗 Leggi su Open.online

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