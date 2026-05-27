Durante il festival Il Borgo delle Idee a Noli, Franco Arminio ha commentato come l’uso dei social abbia ridotto la capacità di abbracciare, rallentare e vivere l’amore autentico. Ha sottolineato che, spegnendo il telefono, molte persone si sentono più sole rispetto a prima. L’autore ha evidenziato una perdita di abitudini e di rapporti umani profondi, ritenendo questa situazione come una delle maggiori povertà moderne.

Come si trova un paesologo a Noli? «Oggi a Noli c’è una splendida giornata di sole. A me i posti piccoli danno sempre una sensazione di grazia, quindi mi trovo assolutamente bene. Mi pare che qui si possa parlare di una «comunità ruscello», più che di una «comunità pozzanghera». Nel senso che certi paesi dell’entroterra, penso soprattutto a quelli dell’Appennino meridionale che conosco meglio, a volte diventano luoghi un po’ chiusi: non arrivano turisti, non arrivano nuovi residenti, persone da fuori. Si sente il silenzio di chi se n’è andato e il silenzio di chi non è venuto. E lì può esserci una sorta di aria stantia: le persone finiscono per ripetere sempre le stesse cose e spesso si riempiono di pregiudizi reciproci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Franco Arminio: «Ci stiamo disabituando agli abbracci, alla lentezza e all’amore vero. E questa è la nostra più grande povertà. I social ci avevano promesso connessione, invece spegni il telefono e ti senti più solo di prima»

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