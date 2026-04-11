Consegnati 14 nuovi defibrillatori Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ rende la nostra vita più sicura
Nel Comune di Vinci sono stati consegnati 14 nuovi defibrillatori automatici esterni, attualmente in fase di installazione in diverse aree della città. Il progetto, denominato “Ci stiamo a cuore”, mira a rendere più sicure le zone pubbliche. La distribuzione di questi dispositivi si inserisce in un intervento più ampio di incremento della sicurezza urbana. La procedura di installazione è in corso e coinvolge vari punti strategici del territorio comunale.
Vinci (Firenze), 11 aprile 2026 – Quattordici nuovi defibrillatori automatici esterni sono in fase di installazione su tutto il territorio del Comune di Vinci. Insieme a quello già presente in piazza dell’Unità d’Italia diventeranno così quindici, raggiungendo la proporzione di uno ogni mille residenti del Comune. Dei nuovi Dae, undici sono stati consegnati dall’Ausl Toscana Centro e tre donati da “La Fabbrica dei Colori” e “Gumasio”, associazioni attive sul territorio che si occupano rispettivamente di attività educative per i bambini e di escursioni in mountain bike. https:www.lanazione.itsalutemastectomie-chirurgia-seno-ovko6wcv Questo è quanto prevede il progetto “Ci stiamo a cuore”, presentato ieri dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: 14 nuovi DAE su tutto il territorio comunale, a Vinci Ci stiamo a cuore; Consegnati 14 nuovi defibrillatori. Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ rende la nostra vita più sicura; A Vinci 14 nuovi defibrillatori, al via la formazione per i cittadini: Comunità sempre più sicura.
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Celebrato l'anniversario e consegnati i riconoscimenti agli agenti. Nel 2025 nella provincia 744 arresti, oltre 3500 denunce, un milione di persone controllate - facebook.com facebook
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