Nel Comune di Vinci sono stati consegnati 14 nuovi defibrillatori automatici esterni, attualmente in fase di installazione in diverse aree della città. Il progetto, denominato “Ci stiamo a cuore”, mira a rendere più sicure le zone pubbliche. La distribuzione di questi dispositivi si inserisce in un intervento più ampio di incremento della sicurezza urbana. La procedura di installazione è in corso e coinvolge vari punti strategici del territorio comunale.

Vinci (Firenze), 11 aprile 2026 – Quattordici nuovi defibrillatori automatici esterni sono in fase di installazione su tutto il territorio del Comune di Vinci. Insieme a quello già presente in piazza dell’Unità d’Italia diventeranno così quindici, raggiungendo la proporzione di uno ogni mille residenti del Comune. Dei nuovi Dae, undici sono stati consegnati dall’Ausl Toscana Centro e tre donati da “La Fabbrica dei Colori” e “Gumasio”, associazioni attive sul territorio che si occupano rispettivamente di attività educative per i bambini e di escursioni in mountain bike. https:www.lanazione.itsalutemastectomie-chirurgia-seno-ovko6wcv Questo è quanto prevede il progetto “Ci stiamo a cuore”, presentato ieri dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consegnati 14 nuovi defibrillatori. “Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ rende la nostra vita più sicura”

Perugia, progetto salva-vita. Attivati nuovi defibrillatori: "Investire sulla prevenzione"Prosegue il lavoro degli uffici del Comune di Perugia per l’attuazione del progetto Perugia Braveheart, con la soddisfazione della sindaca Vittoria...

Lapo Elkann cambia vita e si trasferisce a Lucerna: «La Svizzera è neutrale e sicura. Non l’ho fatto per le tasse, ma è un posto che ci rende felici»A raccontare questa svolta sono stati i quotidiani svizzeri Aargauer Zeitung e Schweiz am Wochenende, ai quali il nipote di Gianni Agnelli ha...

Temi più discussi: 14 nuovi DAE su tutto il territorio comunale, a Vinci Ci stiamo a cuore; Consegnati 14 nuovi defibrillatori. Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ rende la nostra vita più sicura; A Vinci 14 nuovi defibrillatori, al via la formazione per i cittadini: Comunità sempre più sicura.

Consegnati 14 nuovi defibrillatori. Il progetto ‘Ci stiamo a cuore’ rende la nostra vita più sicuraVinci (Firenze), 11 aprile 2026 – Quattordici nuovi defibrillatori automatici esterni sono in fase di installazione su tutto il territorio del Comune di Vinci. Insieme a quello già presente in piazza ... lanazione.it

A Vinci 14 nuovi defibrillatori, al via la formazione per i cittadini: Comunità sempre più sicuraQuattordici nuovi DAE - defibrillatori automatici esterni - sono in fase di installazione su tutto il territorio del Comune di Vinci. Insieme a quello già A Vinci installati quattordici nuovi DAE - de ... gonews.it

Celebrato l'anniversario e consegnati i riconoscimenti agli agenti. Nel 2025 nella provincia 744 arresti, oltre 3500 denunce, un milione di persone controllate - facebook.com facebook

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di restauro e assemblaggio dei relitti Marausa II e Gela II. L’intervento porterà alla restituzione dei due reperti alla fruizione pubblica. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #RegioneSiciliana x.com