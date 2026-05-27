Francesco Nonni e la quieta follia del segno | una mostra celebra il maestro della xilografia

È stata inaugurata una mostra dedicata a Francesco Nonni, maestro della xilografia. L’esposizione presenta le sue opere, caratterizzate da linee e segni che rivelano una particolare attenzione all’equilibrio tra precisione e spontaneità. La mostra si concentra sulla sua capacità di combinare elementi geometrici con un senso di libertà espressiva, riflettendo la sua interpretazione personale del primo Novecento italiano. Sono esposte diverse stampe e disegni realizzati dall’artista nel corso della sua carriera.

Una quieta follia attraversa la linea e il segno, ridefinendo i confini dell’eleganza geometrica del primo Novecento italiano. Dal 4 al 13 giugno, lo Studio d'arte Wundergrafik di Forlì, situato nella cornice di via Leone Cobelli 34, apre le sue porte per celebrare il genio multiforme di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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