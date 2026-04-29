Mascali intitola una piazza al maestro Francesco Fichera protagonista della vita culturale e sociale del territorio
L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare una piazza al maestro Francesco Fichera, figura importante nella vita culturale e sociale del territorio. La proposta è arrivata dal vice sindaco e la delibera di Giunta è stata adottata dopo trent’anni dalla morte del maestro. La decisione si inserisce nel ricordo dei trascorsi di Fichera, che ha vissuto e contribuito alla comunità di Mascali.
L'Amministrazione Comunale - su proposta del vice sindaco Veronica Musumeci - a distanza di trent'anni dalla scomparsa, con propria delibera di Giunta ha decretato l’intitolazione di una piazza al compianto maestro Francesco Fichera memore dei suoi trascorsi di vita mascalese. Domani alle 11.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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