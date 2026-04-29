Mascali intitola una piazza al maestro Francesco Fichera protagonista della vita culturale e sociale del territorio

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare una piazza al maestro Francesco Fichera, figura importante nella vita culturale e sociale del territorio. La proposta è arrivata dal vice sindaco e la delibera di Giunta è stata adottata dopo trent’anni dalla morte del maestro. La decisione si inserisce nel ricordo dei trascorsi di Fichera, che ha vissuto e contribuito alla comunità di Mascali.