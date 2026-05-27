franceschini e la dark comedy sulla brexit

Per alcuni è una dark comedy surreale, per altri è il romanzo della Brexit, per altri ancora è un giallo semiserio sulla speranza che la nebbia sulla Manica non isoli per sempre l’Inghilterra. L’unica certezza è che ’Arrivederci Londra’ (Baldini&Castoldi) è scritto divinamente, come sa fare da sempre Enrico Franceschini (foto), storico corrispondente all’estero di Repubblica e, proprio per i suoi lunghi anni Oltremanica, grande esperto della dinamiche britanniche. E oggi alle 18 Franceschini lo presenta da Libraccio a Firenze assieme a Riccardo Amati. Raccontare il libro sembra quasi l’inizio di una celebre barzelletta. Ci sono dodici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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