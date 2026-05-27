Franceschini e la dark comedy sulla Brexit

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’opera viene descritta come una dark comedy surreale, un romanzo sulla Brexit o un giallo semiserio. La narrazione si focalizza sulla percezione dell’isolamento dell’Inghilterra a causa della nebbia sulla Manica, affrontando temi legati alla separazione e alla speranza di evitare una divisione definitiva. La descrizione evidenzia diverse interpretazioni del testo senza entrare nel dettaglio delle sue componenti.

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Per alcuni è una dark comedy surreale, per altri è il romanzo della Brexit, per altri ancora è un giallo semiserio sulla speranza che la nebbia sulla Manica non isoli per sempre l’Inghilterra. L’unica certezza è che ’Arrivederci Londra’ (Baldini&Castoldi) è scritto divinamente, come sa fare da sempre Enrico Franceschini (foto), storico corrispondente all’estero di Repubblica e, proprio per i suoi lunghi anni Oltremanica, grande esperto della dinamiche britanniche. E oggi alle 18 Franceschini lo presenta da Libraccio a Firenze assieme a Riccardo Amati. Raccontare il libro sembra quasi l’inizio di una celebre barzelletta. Ci sono dodici... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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