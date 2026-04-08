Rilasciato il trailer di ‘The invite’ la dark-comedy di Olivia Wilde

È stato diffuso il trailer di “The Invite”, una dark comedy diretta da Olivia Wilde. Nel video si possono vedere attori come Edward Norton e Penelope Cruz, che contribuiscono a suscitare interesse per il film. La clip mostra scene e atmosfere che puntano a catturare l’attenzione degli spettatori, lasciando intuire un mix di umorismo nero e tensione. La pellicola arriverà nelle sale prossimamente.

Se non bastasse la presenza di attori del calibro di Edward Norton e Penelope Cruz a convincervi di andarlo a vedere, The invite nel trailer sfodera tutte le arme di seduzione del caso. Una dark comedy misteriosa e angusta, ambientata in un salotto di casa, in cui si misura un cast stellare, che sembra nascondere dei segreti. Dietro la macchina da presa abbiamo Olivia Wilde che ci fa accomodare nel suo The invite. Scopriamo il trailer ufficiale e la data d’uscita. Un nuovo gioiello A24. A24 ha diffuso il primo trailer ufficiale di The Invite, il nuovo lungometraggio che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Olivia Wilde dopo il thriller del 2022 Don’t Worry Darling. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rilasciato il trailer di ‘The invite’, la dark-comedy di Olivia Wilde Outcome – Hollywood non dimentica: Keanu Reeves nel primo trailer della dark comedy di Jonah HillApple Original Films ha alzato il sipario su “Outcome – Hollywood non dimentica”, l’attesa dark comedy che segna il ritorno dietro la macchina da... Si parla di: The Invite, il trailer del film di Olivia Wilde. The Invite: il trailer del nuovo film di Olivia Wilde svela una commedia dark sorprendente targata A24Scopri il trailer di The Invite: il nuovo film di Olivia Wilde per A24 tra commedia dark e tensione psicologica. cinefilos.it Dal set di The Studio a una cena da brivido: Seth Rogen alle prese con vicini scandalosi in questo nuovo film darkIl primo trailer di The Invite mostra Seth Rogen alle prese con vicini eccentrici e situazioni al limite: una commedia all'insegna di tensione e caos. libero.it