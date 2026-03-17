Outcome – Hollywood non dimentica | Keanu Reeves nel primo trailer della dark comedy di Jonah Hill

Apple Original Films ha reso pubblico il primo trailer di “Outcome – Hollywood non dimentica”, una dark comedy diretta da Jonah Hill. Il film rappresenta il suo ritorno alla regia e vede Keanu Reeves tra i protagonisti. La pellicola è stata annunciata come un nuovo progetto cinematografico in arrivo sul catalogo di Apple.

Apple Original Films ha alzato il sipario su “Outcome – Hollywood non dimentica”, l’attesa dark comedy che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Jonah Hill. Il film, che vanta un cast stellare guidato da Keanu Reeves, farà il suo debutto esclusivo su Apple TV il prossimo 10 aprile. La pellicola segue le vicende di Reef Hawk (Reeves), un divo di Hollywood amatissimo dal pubblico che si ritrova improvvisamente nel mirino di un misterioso ricattatore. In possesso di un video che potrebbe distruggere per sempre la sua reputazione, Reef è costretto a intraprendere un viaggio introspettivo e nostalgico per fare ammenda con il proprio passato e identificare chi sta cercando di rovinargli la vita. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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