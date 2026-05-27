Frana sulla SS113 rilievi di Anas per la messa in sicurezza

Da messinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una frana si è verificata sulla strada statale 113 tra Gioiosa Marea e Gliaca di Piraino. Per valutare i danni e pianificare interventi di messa in sicurezza, i tecnici di Anas in Sicilia hanno effettuato un rilievo laser 3D del costone roccioso coinvolto. L’operazione si è concentrata sul tratto interessato, senza indicare ulteriori dettagli sui risultati o sulle azioni successive.

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Eseguito dai tecnici Anas della struttura territoriale Sicilia un rilievo laser 3D del costone roccioso della SS113 nel tratto compreso tra Gioiosa Marea e Gliaca di Piraino.L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività tecniche finalizzate alla valutazione delle condizioni di stabilità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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