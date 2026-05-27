Frana sulla SS113 rilievi di Anas per la messa in sicurezza

Notizia in breve

Una frana si è verificata sulla strada statale 113 tra Gioiosa Marea e Gliaca di Piraino. Per valutare i danni e pianificare interventi di messa in sicurezza, i tecnici di Anas in Sicilia hanno effettuato un rilievo laser 3D del costone roccioso coinvolto. L’operazione si è concentrata sul tratto interessato, senza indicare ulteriori dettagli sui risultati o sulle azioni successive.