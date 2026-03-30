Frana sulla SS113 stop alla circolazione a Motta d’Affermo

Una frana ha provocato il blocco temporaneo del traffico sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” al km 158,800, nel territorio di Motta d’Affermo, in provincia di Messina. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni, coinvolgendo i mezzi che percorrevano questa tratta. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i tecnici incaricati di valutare le condizioni della strada.

Interruzione del transito al km 158,800 della “Settentrionale Sicula” per la presenza di detriti in carreggiata. Operazioni di rimozione in corso con squadre e forze dell’ordine sul posto A causa di una frana, traffico temporaneamente bloccato lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 158,800, nel territorio di Motta d’Affermo, in provincia di Messina. La circolazione è stata sospesa per consentire le operazioni di rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono presenti le squadre di ANAS e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Frana sulla SS113, stop alla circolazione a Motta d’Affermo Articoli correlati Frana sulla provinciale: almeno un mese di stop alla circolazioneTempo di lettura: < 1 minutoResterà chiusa e interdetta alla circolazione per un mese la strada provinciale 88 che sabato scorso, nel pomeriggio, è... Dal 30 gennaio al 2 febbraio stop alla circolazione dei treni per lavori sulla tratta Firenze-PisaPONTEDERA – Un weekend di passione si annuncia per le migliaia di pendolari e viaggiatori che si spostano lungo la dorsale ferroviaria toscana.