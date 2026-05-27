Fotografia e rigenerazione urbana | il focus con l' esperto Francesco Tortori
È in corso la mostra fotografica “Mare Mio”, dedicata al ricordo di Lorenzo Amaduzzi. La mostra è curata da Cinzia Ceccaroli e Carlo Verona, ex assessore alla Cultura di Cesena. Il percorso culturale si concentra sulla connessione tra fotografia e rigenerazione urbana, coinvolgendo anche un esperto, Francesco Tortori. La mostra prosegue con incontri e approfondimenti legati al tema.
Prosegue il percorso culturale legato a “Mare Mio”, la mostra fotografica dedicata al ricordo di Lorenzo Amaduzzi e curata da Cinzia Ceccaroli e Carlo Verona, già assessore alla Cultura del Comune di Cesena. Nell’ambito dell’esposizione, venerdì 29 maggio, alle ore 17, la Sala proiezioni della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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