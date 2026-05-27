Fotografia e rigenerazione urbana | il focus con l' esperto Francesco Tortori

Notizia in breve

È in corso la mostra fotografica “Mare Mio”, dedicata al ricordo di Lorenzo Amaduzzi. La mostra è curata da Cinzia Ceccaroli e Carlo Verona, ex assessore alla Cultura di Cesena. Il percorso culturale si concentra sulla connessione tra fotografia e rigenerazione urbana, coinvolgendo anche un esperto, Francesco Tortori. La mostra prosegue con incontri e approfondimenti legati al tema.