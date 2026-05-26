nuovo piano intercomunale focus su tutela ambientale e rigenerazione urbana

Notizia in breve

Un nuovo piano intercomunale è stato approvato, con priorità sulla tutela ambientale e la rigenerazione urbana. La Conferenza di copianificazione ha dato il via libera, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 652014. Il documento definisce linee guida per interventi di miglioramento e sostenibilità nelle aree coinvolte. Nessuna modifica è stata apportata dopo il parere positivo espresso dalla conferenza. Il piano entrerà in vigore nelle prossime settimane.