Nuovo piano intercomunale Focus su tutela ambientale e rigenerazione urbana
Un nuovo piano intercomunale è stato approvato, con priorità sulla tutela ambientale e la rigenerazione urbana. La Conferenza di copianificazione ha dato il via libera, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 652014. Il documento definisce linee guida per interventi di miglioramento e sostenibilità nelle aree coinvolte. Nessuna modifica è stata apportata dopo il parere positivo espresso dalla conferenza. Il piano entrerà in vigore nelle prossime settimane.
Dopo il parere positivo espresso dalla Conferenza di copianificazione prevista dalla Legge Regionale Toscana n. 652014, il percorso verso l’adozione del Piano Operativo Intercomunale della Lunigiana entra in una fase decisiva. Per condividere con la cittadinanza gli esiti del percorso di partecipazione che ha accompagnato la costruzione del Piano, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana organizza il “Seminario di restituzione degli esiti del processo partecipativo”, in programma giovedì 28 dalle 15 alle 17 al Castello di Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi. Il Piano è uno strumento strategico per il futuro del territorio lunigianese,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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