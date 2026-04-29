Enea sceglie Foggia | sarà laboratorio di rigenerazione urbana focus sulla rinascita di Piazza Mercato

Nel 2026, una città del sud Italia sarà al centro di un progetto di rigenerazione urbana, scelta nell’ambito del programma nazionale ‘Italia in Classe A’ promosso dal Ministero dell’Ambiente e realizzato da Enea. La città, nota per il suo centro storico, vedrà interventi di riqualificazione in Piazza Mercato e nelle zone circostanti, con l’obiettivo di promuovere un modello di rinascita urbana integrata.

‘Italia in Classe A’, il programma nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da Enea, ha scelto per il 2026 la città di Foggia come laboratorio di rigenerazione urbana integrata alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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