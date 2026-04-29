Enea sceglie Foggia | sarà laboratorio di rigenerazione urbana focus sulla rinascita di Piazza Mercato
Nel 2026, una città del sud Italia sarà al centro di un progetto di rigenerazione urbana, scelta nell’ambito del programma nazionale ‘Italia in Classe A’ promosso dal Ministero dell’Ambiente e realizzato da Enea. La città, nota per il suo centro storico, vedrà interventi di riqualificazione in Piazza Mercato e nelle zone circostanti, con l’obiettivo di promuovere un modello di rinascita urbana integrata.
‘Italia in Classe A’, il programma nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da Enea, ha scelto per il 2026 la città di Foggia come laboratorio di rigenerazione urbana integrata alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Federconsumatori Campania aderisce al progetto di rigenerazione urbana “Bella Piazza”
Maiori accelera sulla casa e sulla rigenerazione urbana: al via il piano di recupero dei centri e nuclei storiciMaiori apre una nuova fase della sua pianificazione urbana e chiama la comunità a diventarne protagonista.
Contenuti di approfondimento
Foggia laboratorio nazionale di sostenibilità: ENEA sceglie la città per la rigenerazione urbanaItalia in Classe A, il Programma Nazionale per la formazione e l’informazione sull’efficienza energetica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della ... immediato.net
RIGENERAZIONE URBANA Enea sceglie Foggia come laboratorio nazionale della transizione energetica. Episcopo: La nostra città protagonista della rigenerazione urbanaL’ente di ricerca ha scelto il capoluogo dauno come laboratorio urbano insieme a Pescara, inserendolo in un modello sperimentale avanzato ... statoquotidiano.it