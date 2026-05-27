Gli studenti della quarta sezione D del Liceo Artistico di Benevento hanno realizzato un murale che combina creatività, talento e impegno. L’opera è stata dipinta sulle pareti di Campoli, coinvolgendo i giovani in un progetto di espressione artistica. La realizzazione ha richiesto diverse fasi di lavoro e collaborazione tra gli studenti, che hanno utilizzato tecniche diverse per completare il murale. L’intervento è stato completato in tempi rapidi e senza incidenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli allievi della classe 4^ sez. D del Liceo Artistico di Benevento “Alberti – Virgilio”, negli anni scolastici 20242025 e 20252026, hanno realizzato nell’ambito della FSL (Formazione Scuola Lavoro) ben quattro murales nel Comune di Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento. Un percorso artistico completo che ha visto gli studenti impegnati dapprima nella progettazione grafica e successivamente nella realizzazione pittorica a parete, utilizzando la tecnica dell’acrilico. La tematica che gli studenti hanno voluto rappresentare è: “Kronos e Kairos”. I murales rappresentano non solo opere d’arte urbana, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra scuola e territorio, valorizzando creatività, formazione e senso di appartenenza alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Creatività, talento e impegno prendono forma sulle mura di Campoli

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