Tiro a Volo Tricolore Societari di Fossa Olimpica | Tav Foligno campione in Prima Categoria

Domenica 29 marzo si sono disputate le fasi finali dei campionati italiani di Tiro a Volo, con le premiazioni degli scudetti in quattro diverse sedi sparse sul territorio nazionale. A Tav Foligno si è laureato campione in Prima Categoria, mentre in altre località sono stati premiati i vincitori delle categorie Seconda, Terza e Quarta. Le gare hanno coinvolto diverse società che hanno conquistato i rispettivi titoli.

Domenica 29 marzo assegnati gli scudetti invernali in quattro sedi su tutto il territorio nazionale. Settimo San Pietro vince in Seconda, Ramacca in Terza, La Contea in Quarta. Oltre 390 atleti in gara Si è chiusa domenica 29 marzo la stagione invernale del tiro a volo italiano con le Finali del Campionato d’Inverno per Società di Fossa Olimpica 2026, andate in scena contemporaneamente su quattro impianti sparsi per la penisola: il Tav Vetralla (VT), il Tav Raimondo (CE), il Tav Sant’Uberto (PE) e il Tav Nicola Caramia (BR). Una giornata di grande intensità agonistica che ha visto 396 atleti divisi in 66 squadre darsi battaglia per conquistare gli scudetti e i titoli di Campione d’Inverno nelle rispettive categorie. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Tiro a volo, nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e SkeetFinali nazionali tra Vetralla, Caserta, Pescara e Brindisi per l’assegnazione dei titoli della stagione fredda. Tiro a volo, Mondiale Fossa Universale a Melbourne: Italia due ori e tre argenti, Coppiello e Cito protagonistiAl Melbourne Gun Club il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale si chiude con una spedizione azzurra da incorniciare: oro... Contenuti utili per approfondire Tricolore Societari di Temi più discussi: Fossa Olimpica: assegnati i Tricolore Societari 2026; Nel weekend i Campionati Invernali Societari di Fossa Olimpica e Skeet; Pallanuoto: Calottina Tricolore...continua.. Tricolore invernali di Tiro Combinato e Country Rifle: ecco chi ha vintoAnche la specialità amatoriale del Tiro Combinato da Caccia ha assegnato gli Scudetti Invernali della stagione 2026. A ospitare gli specialisti arrivati da tutta Italia è stato il TAV Vetralla (VT), t ... cacciapassione.com Tiro a volo, tutto esaurito per i Tricolori 2025Due specialità olimpiche, tutte le categorie impegnate, campi di gara dislocati in tante regioni, oltre millecinquecento atlete e atleti coinvolti: la Federazione italiana di tiro a volo è pronta a ... corrieredellosport.it WEEKEND TRICOLORE A OSTIA: IL CENTRO ATLETICO SPORTIVO IN GARA CON LUCA SILVESTRI Grande attesa per il fine settimana di sport che vedrà protagonista la Società Centro Atletico Sportivo ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Osti - facebook.com facebook