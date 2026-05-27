Fosdondo l’energia del cuore | 244 donatori per la Casa della carità
In una singola campagna, sono stati raccolti oltre 59.000 euro attraverso 244 donatori, destinati alla Casa della Carità. La somma è stata ottenuta grazie a contributi provenienti da diverse realtà locali, che hanno sostenuto il progetto. Le donazioni sono state effettuate tramite diverse modalità di pagamento e hanno coinvolto cittadini e organizzazioni del territorio. La raccolta rappresenta un esempio di impegno comunitario per finanziare iniziative di solidarietà.
? Punti chiave Come sono stati raccolti oltre 59.000 euro in una sola campagna?. Chi sono le realtà locali che hanno finanziato il progetto?. Cosa permetterà di fare l'eccedenza di fondi rispetto al budget iniziale?. Come si trasformeranno i risparmi in bolletta in aiuti per le famiglie?.? In Breve Raccolta di 59.040 euro tramite piattaforma IdeaGinger con 244 sostenitori.. Eccedenza fondi destinata alla sostituzione di tre caldaie esistenti.. Partecipazione di realtà locali come EmilBanca, Coop. L’Ovile e Fondazione DopoDiNoi.. Risparmio energetico a Fosdondo destinato a finanziare servizi per le famiglie.. A Fosdondo, nella frazione di Correggio, l’impianto fotovoltaico della Casa della carità è ormai operativo da alcune settimane per garantire risparmi energetici e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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