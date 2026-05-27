Fosdondo l’energia del cuore | 244 donatori per la Casa della carità

Notizia in breve

In una singola campagna, sono stati raccolti oltre 59.000 euro attraverso 244 donatori, destinati alla Casa della Carità. La somma è stata ottenuta grazie a contributi provenienti da diverse realtà locali, che hanno sostenuto il progetto. Le donazioni sono state effettuate tramite diverse modalità di pagamento e hanno coinvolto cittadini e organizzazioni del territorio. La raccolta rappresenta un esempio di impegno comunitario per finanziare iniziative di solidarietà.