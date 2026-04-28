Alla Casa della Carità di Manfredonia si svolge l’evento intitolato “Cammini che si incontrano”, che prevede momenti di incontro, ascolto e condivisione. L’obiettivo è riflettere sul valore dell’accoglienza e sulle responsabilità di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. L’iniziativa coinvolge persone e gruppi che condividono l’intento di promuovere un dialogo aperto e rispettoso sui temi dell’integrazione e dell’aiuto reciproco.

Incontro, ascolto e condivisione per riflettere sul valore dell’accoglienza e sulle responsabilità di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. È questo il senso di “Cammini che si incontrano”, la serata promossa dalla Caritas diocesana insieme alla Consulta delle Aggregazioni Laicali. L’appuntamento è per il 30 aprile presso la Casa della Carità di Manfredonia, luogo che torna ad essere segno concreto di attenzione verso le persone più fragili. Interverranno don Luciano Vergura, direttore della Caritas diocesana, e Maria Palmieri, fotografa e impegnata nell’ambito dell’advocacy sociale. Modera Franco Ciuffreda, delegato episcopale per il laicato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Cammini che si incontrano” alla Casa della Carità di Manfredonia

Notizie correlate

Job Day Manfredonia: imprese, candidati e futuro si incontrano in cittàVenticinque imprese, oltre duecento candidati, più di quattrocento colloqui e altrettanti studenti: questi i numeri di una giornata che ha rilanciato...

Casa della Carità di Cognento, coperte e cuscini in dono da parte della coop AlianteIl materiale contribuirà a migliorare il confort quotidiano delle persone anziane con difficoltà ospiti della Comunità.

Approfondimenti e contenuti

La Casa della Carità di Seregno, cinque anni dopoLa Casa della Carità di Seregno compie cinque anni: oltre 200 volontari, servizi per chi è in difficoltà e richieste di aiuto in aumento. mbnews.it

Casa della Carità: un fumetto per bambini racconta l’accoglienza. Il sogno di Faiza. Dal Marocco all’Italia con il calcio nel cuoreCome raccontare una storia di immigrazione a bambine e bambini? Come trasmettere i valori dell’accoglienza, della solidarietà e della cura dell’altro, con un linguaggio capace di parlare ai più ... agensir.it