Varese il risotto dello chef Barzetti salva la Casa della Carità

A Varese, una domenica dedicata alla beneficenza ha visto il cortile di piazza Canonica animarsi grazie alla partecipazione dei cittadini. Tra le iniziative, uno chef noto per il suo risotto ha attirato l’attenzione, contribuendo a sostenere la Casa della Carità. L’evento ha raccolto attenzione e coinvolgimento pubblico, portando avanti un’iniziativa solidale nel centro cittadino.

Un'ondata di solidarietà ha travolto il cortile di piazza Canonica a Varese, dove la partecipazione dei cittadini ha reso speciale una domenica dedicata alla beneficenza. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'associazione Pane di Sant’Antonio Casa della Carità e la Cucina Barzetti, ha una lunga fila di persone pronte a sostenere i servizi per le fasce più deboli della popolazione attraverso la vendita di un piatto tipico. L'intero ricavato raccolto durante la giornata sarà convogliato ve .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, il risotto dello chef Barzetti salva la Casa della Carità Leggi anche: A Lecco la Casa della Carità dà un letto e un futuro a chi non ha niente