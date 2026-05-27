Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria nelle sedi delle forze dell’ordine. Il Comune ha destinato circa 4 milioni di euro per interventi sulla caserma di via Pirandello e sul commissariato di via Fiume, entrambi in condizioni di degrado. I cantieri sono stati aperti per migliorare le strutture e garantire un funzionamento più sicuro e efficiente degli uffici.

Cantieri nelle sedi delle forze dell’ordine. Il Comune ha stanziato risorse straordinarie per avviare la manutenzione straordinaria della Caserma di via Pirandello e del Commissariato di via Fiume, che da tempo versano in condizioni di criticità. Per quanto riguarda la Caserma dei carabinieri, l’Amministrazione ha proceduto con uno stanziamento del valore di 4 milioni di euro. "La sicurezza non è solo presidio del territorio, ma significa anche dotare gli operatori di strutture adeguate - hanno spiegato dalla Giunta -. La Compagnia di Sesto da decenni ormai necessitava di interventi strutturali di ammodernamento ". Dalla coibentazione alla sistemazione del tetto, fino ai serramenti e all’adeguamento degli impianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forze dell’ordine, cantieri nelle sedi sul piatto 4 milioni per la caserma

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