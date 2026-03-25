Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gambettola per aver tentato di truffare una donna utilizzando il metodo dello spoofing, inviando messaggi e telefonate contraffatte. La vittima aveva effettuato un bonifico istantaneo, convinta di dover pagare una richiesta di soldi da parte delle forze dell’ordine, ma si è resa conto della truffa solo presentando la ricevuta in caserma. Le forze di polizia ricordano che non chiedono mai denaro.

In base alla ricostruzione dell'Arma, il ragazzo si è qualificato falsamente come appartenente alla polizia postale, attraverso lo scambio di sms e telefonate, è riuscito a carpire la fiducia della donna, facendole credere di svolgere indagini sul personale della sua banca. Raggirandola ulteriormente, il giovane l’ha poi indotta ad eseguire un bonifico istantaneo di una decina di migliaia di euro su un conto corrente, rassicurandola che l’operazione era necessaria per lo sviluppo delle indagini e che l’intero importo versato le sarebbe stato immediatamente stornato e restituito se, dopo aver effettuato il bonifico istantaneo, si sarebbe recata alla caserma dei carabinieri con la ricevuta dell’avvenuta operazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Fai il bonifico istantaneo e scopre la truffa quando va in caserma con la ricevuta. "Le forze dell'ordine non chiedono soldi"

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