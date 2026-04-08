Nella giornata si è svolto un incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, due figure di spicco di Forza Italia. La discussione si è concentrata sulla posizione di Paolo Barelli all’interno del partito, in vista di futuri congressi e cambiamenti nelle nomine. La riunione ha rappresentato un momento di confronto diretto tra i principali rappresentanti del partito per definire le prossime mosse e gli equilibri interni.

Attesissimo il faccia a faccia tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi. L'incontro potrà decidere la nuova fase di Forza Italia tra congressi, nomine e riassestamento degli equilibri interni. Un nodo problematico per il momento è costituito dalla figura di Barelli L’incontrotraMarina Berlusconie il ministro degli Esteri, nonché segretario di Forza Italia,Antonio Tajaniè atteso al più tardi all’inizio della prossima settimana. Tuttavia a Roma viene già considerato un passaggio decisivo per il futuro del partito. Formalmente appare come un confronto ordinario ma nella sostanza si tratterebbe di unmomento chiave per ridefinire gli equilibri, la strategia e la classe dirigente del partito berlusconiano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, resa dei conti tra Tajani e Marina Berlusconi: il nodo è su Paolo Barelli

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