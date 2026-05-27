Forum Cultura | a Centola cinque giorni tra convegni spettacoli e innovazione

Dal 28 maggio al 1° giugno, a Centola e nella frazione di Palinuro, si svolge il Forum Cultura 2026, una manifestazione di cinque giorni che comprende convegni, spettacoli e iniziative dedicate all’innovazione culturale. L’evento è promosso dal Comune di Centola in collaborazione con CilentoMed, con la direzione scientifica affidata a Domenico Nicoletti e quella artistica a Silvano Cerulli.

Dal 28 maggio al 1° giugno, Centola e la sua frazione costiera di Palinuro ospitano il Forum Cultura 2026, manifestazione promossa dal Comune di Centola in collaborazione con CilentoMed, con la direzione scientifica di Domenico Nicoletti e la direzione artistica di Silvano Cerulli. Il programma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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