Expo Wild a Misterbianco un evento da 30 mila presenze tra outdoor convegni e spettacoli

Dal 10 al 12 aprile, i padiglioni B1, B2 e B4 di SiciliaFiera a Misterbianco hanno ospitato Expo Wild, un evento dedicato alla caccia, alla pesca e alle attività outdoor. La manifestazione ha attirato circa 30.000 visitatori, offrendo un programma che includeva esposizioni, convegni e spettacoli. Durante i tre giorni, gli stand hanno proposto prodotti e attrezzature legate a queste passioni, coinvolgendo un pubblico numeroso e variegato.

Si è conclusa con grande successo Expo Wild, la manifestazione dedicata alla caccia, alla pesca e alle attività outdoor che, dal 10 al 12 aprile, ha animato i padiglioni B1, B2 e B4 di SiciliaFiera, a Misterbianco. Tre giornate intense che hanno registrato un’ampia partecipazione di pubblico, con.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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