Taranto al via EGO Food Fest | quattro giorni tra gusto cultura e innovazione

È iniziata a Taranto l’ottava edizione di EGO Food Fest, un evento che durerà quattro giorni e che mette in mostra le tradizioni enogastronomiche della regione. La manifestazione prevede incontri, degustazioni e spettacoli dedicati alla cultura culinaria locale e all’innovazione nel settore. L’obiettivo principale è valorizzare il patrimonio gastronomico attraverso attività che coinvolgono produttori, chef e appassionati. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando visitatori da diverse zone.

Tarantini Time Quotidiano Ha preso il via a Taranto l’ottava edizione di EGO Food Fest, il progetto culturale che trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di promozione e sviluppo territoriale. Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile, la città diventa un grande laboratorio a cielo aperto dedicato all’arte culinaria internazionale. Sono oltre 170 gli ospiti arrivati per la manifestazione, tra cui giornalisti di 30 testate nazionali, 30 cuochi, 50 pizzaioli italiani e più di 55 produttori di eccellenze del Made in Italy. Il momento inaugurale si è svolto presso la Camera di Commercio, dove le ideatrici dell’evento, Monica Caradonna e Ilaria Donateo, hanno premiato i 16 ristoratori tarantini coinvolti nello spin-off EGO Cozza Fest.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al via EGO Food Fest: quattro giorni tra gusto, cultura e innovazione Notizie correlate EGO Food Fest 2026, Taranto capitale del gusto per quattro giorniTarantini Time QuotidianoTaranto si prepara ad accogliere l’ottava edizione di EGO Food Fest, in programma dal 17 al 20 aprile, evento che punta a... EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomicaTarantini Time QuotidianoTaranto ospiterà dal 17 al 20 aprile l’ottava edizione di EGO Food Fest, rassegna dedicata alla valorizzazione del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ego Food Fest 2026: per cinque giorni Taranto sarà capitale della gastronomia; Taranto: al via Ego Food Fest 2026; EGO Food Fest al via: protagonista la cozza nera di Taranto; Al via l’Ego Festival 2026 con l’omaggio alla cozza nera tarantina. Taranto, un weekend con EGO Food Fest 2026Anche quest’anno, infatti, nel weekend EGO Food Fest propone, nella centralissima Villa Peripato di Taranto, una grande festa popolare con due serate (ingresso gratuito e degustazioni a pagamento) ... giornaledipuglia.com Ego food fest al via con la cozza tarantina Ottava edizioneCon EGO Food Fest per quattro giornate – dal 17 al 20 aprile – Taranto diventerà magicamente il cuore pulsante dell’arte culinaria internazionale: per la manifestazione arriveranno in città più di 170 ... noinotizie.it Questa mattina, alla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, inaugurata l’edizione 2026 dell’@Ego Food EGO Food Fest. Consegnati gli attestati ai 16 ristoratori tarantini protagonisti dell’Ego Cozza Fest, che questa sera proporranno menù speciali per v - facebook.com facebook