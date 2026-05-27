La Fortitudo Bologna ha perso a Verona, subendo un sorpasso decisivo nel secondo tempo. La Scaligera ha ribaltato il punteggio con una serie di canestri nel terzo quarto, portandosi avanti di oltre dieci punti. Dopo l’addio ufficiale a Attilio Caja, la squadra non ha ancora annunciato il suo sostituto. La sconfitta compromette le speranze di tornare in Serie A quest’anno.

? Punti chiave Come ha fatto la Scaligera a ribaltare il vantaggio iniziale?. Chi sostituirà Attilio Caja dopo l'addio ufficiale alla panchina?. Perché la Fortitudo non riesce a superare i playoff da anni?. Quali sono le conseguenze del fallimento per il futuro del club?.? In Breve Andrea Loro segna 18 punti e prende 8 rimbaldi per la Scaligera Verona.. Imbrò e Mastellari tentano la rimonta riducendo il distacco a 8 punti.. La Scaligera Verona accede alla finale contro la vincente tra Rimini e Cividale.. La Fortitudo resta in serie cadetta per il quinto anno consecutivo.. La Fortitudo Bologna fallisce il ritorno in Serie A dopo la sconfitta per 86-73 contro la Scaligera Verona nel PalaMagis, segnando l’addio ufficiale di Attilio Caja alla panchina biancoblu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fortitudo, sogno infranto a Verona: addio Caja e Serie A lontana

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