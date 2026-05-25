Fortitudo | Verona vola in finale per la Effe finisce l' era-Caja
La Fortitudo Bologna ha raggiunto la finale dopo aver battuto la squadra avversaria nella semifinale. Con questa vittoria, si conclude l’era di coach Attilio Caja alla guida della squadra. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla formazione vincente, che ora si prepara alla finale. La squadra avversaria è stata eliminata dalla competizione. La finale si svolgerà nelle prossime settimane.
Bologna, 25 maggio 2026 – Ultimo sipario sulla Fortitudo targata coach Attilio Caja, che in gara-tre delle semifinali di A2 si congeda infelicemente dal campionato grazie al successo di Verona 86-73, che dopo il doppio scalpo al PalaDozza chiude la serie 3-0 rovesciando il fattore campo ed è così la prima finalista dei playoff: si attende il responso dell’altra semifinale fra Rimini e Cividale (gara-tre domani alle 20,45, serie sull’1-1). Per la Effe termina il ciclo col tecnico pavese e si attende la rivoluzione societaria che quest’estate vedrà l’uscita anche del presidente Stefano Tedeschi. La cronaca Orfana alla vigilia di entrambi i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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La Fortitudo travolge Avellino e vola in semifinale. Mercoledì al PalaDozza c'è Verona x.com
LA EFFE PASSA IL TURNO, SARA' SEMIFINALE CON VERONA Fortitudo domina Avellino 93-61 e vola in semifinale di A2 dove affronterà Verona con il fattore campo a favore (mercoledì e venerdì al PalaDozza). https://www.reggioacanestro.com/la-effe-pass facebook
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