Fortitudo | Verona vola in finale per la Effe finisce l' era-Caja

Notizia in breve

La Fortitudo Bologna ha raggiunto la finale dopo aver battuto la squadra avversaria nella semifinale. Con questa vittoria, si conclude l’era di coach Attilio Caja alla guida della squadra. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla formazione vincente, che ora si prepara alla finale. La squadra avversaria è stata eliminata dalla competizione. La finale si svolgerà nelle prossime settimane.